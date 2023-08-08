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Кубок России

Сенников: «Локомотив» хочет преуспеть и там, и там, а для «Рубина» чемпионат предпочтительнее Кубка» эксклюзив

08 Августа 2023 • 09:09 Комментировать

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от выездного матча «железнодорожников» с казанским «Рубином» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

- Практически всё зависит от составов. Если они будут основные, то, конечно, фаворитом выглядит «Локомотив». Но возможна и ротация, поэтому сейчас сложно ответить. «Рубин» на своём поле всё равно постарается порадовать болельщиков победой, он будет стараться выиграть.

- А «Локомотив» будет стремиться реабилитироваться после крупного поражения от ЦСКА?

- К Кубку многие клубы относятся спокойней, чем к чемпионату. Его используют, чтобы проверить какие-то позиции и дать игровую практику футболистам со скамейки. Я думаю, для «Рубина» предпочтительней сохранить в место в Премьер-лиге, чем выйти из группы в Кубке России. А «Локомотив», наверно, хочет преуспеть и там, и там. Одну победу в Кубке «железнодорожники» уже одержали, так что задел у них есть. Опять же, никто проигрывать в любом случае не захочет, всё будет зависеть от выбранной тактики и состава.

Матч «Рубин» – «Локомотив» начнётся сегодня, 8 августа, в 18:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Кубок России Дмитрий Сенников
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