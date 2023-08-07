Дзюба не полетел на кубковый матч «Локомотива» в Казань

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба не полетел со своей командой в Казань на матч второго тура группового этапа Кубка России против местного «Рубина».

«Футболисты «Локомотива» прилетели в Казань, но составе команды нет Дзюбы. Он получил повреждение в субботней игре чемпионата России с московским ЦСКА», - сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на свои источники.

Напомним, что Дзюба имеет в своём активе в этом сезоне один гол – его форвард отправил во втором туре в ворота воронежского «Факела».

В минувшие выходные «Локомотив» крупно уступил в дерби ЦСКА в рамках РПЛ, Дзюба покинул после на 59-й минуте встречи.