Захарян может сыграть в кубковом матче против «Краснодара»

Получивший травму 20-летний игрок атаки московского «Динамо» Арсен Захарян имеет шансы сыграть против «Краснодара» в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

«Решение по участию Захаряна в ближайшей игре будет принято непосредственно перед матчем с «Краснодаром», - ссылается «РИА Новости» на источник в клубе.

Напомним, что Захарян во вчерашнем матче против «Зенита» (3:2) получил травму и покинул поле на 35-й минуте встречи, хромая и держась за заднюю часть бедра.

Ранее о повреждении молодого игрока высказался наставник динамовцев Марцел Личка.