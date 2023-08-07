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Захарян может сыграть в кубковом матче против «Краснодара»

07 Августа 2023 • 19:56 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
09.08 20:45

Получивший травму 20-летний игрок атаки московского «Динамо» Арсен Захарян имеет шансы сыграть против «Краснодара» в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

«Решение по участию Захаряна в ближайшей игре будет принято непосредственно перед матчем с «Краснодаром», - ссылается «РИА Новости» на источник в клубе.

Напомним, что Захарян во вчерашнем матче против «Зенита» (3:2) получил травму и покинул поле на 35-й минуте встречи, хромая и держась за заднюю часть бедра.

Ранее о повреждении молодого игрока высказался наставник динамовцев Марцел Личка.
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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Арсен Захарян
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ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
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