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Агент не исключил, что Чистяков сможет сыграть с «Крыльями Советов»

07 Августа 2023 • 14:19 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
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09.08 18:30

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о состоянии своего клиента.

Напомним, футболист получил травму в первом тайме матча второго тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) и пропустил игру с «Динамо» (2:3).

«Дмитрий восстановился, но не могу сказать, сыграет он с «Крыльями Советов» в Кубке или нет. Медицинский и тренерский штабы примут решение», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чистяков появился на поле в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Матч второго тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» - «Зенит» состоится 9 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Дмитрий Чистяков
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