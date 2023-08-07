Агент не исключил, что Чистяков сможет сыграть с «Крыльями Советов»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о состоянии своего клиента.

Напомним, футболист получил травму в первом тайме матча второго тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) и пропустил игру с «Динамо» (2:3).

«Дмитрий восстановился, но не могу сказать, сыграет он с «Крыльями Советов» в Кубке или нет. Медицинский и тренерский штабы примут решение», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чистяков появился на поле в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Матч второго тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» - «Зенит» состоится 9 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:30 по мск.