Кузнецов — о победе над «Сахалином»: Футболисты 2DROTS видят, что можно обыгрывать такие команды

Рулевой медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился комментарием после победы над «Сахалином» в первом раунде Кубка России. Встреча 1/256 финала Пути регионов завершилась со счетом 2:0.

«Серьезно готовились, даже заехали на десятидневные сборы. Результат мы видим. Думаю, что по футболистам видно, что они адаптировались ко Второму дивизиону», — передает слова Кузнецова «Чемпионат».

Специалист отметил, что игроки 2DROTS уже видят, как можно одерживать победы над такими клубами, это немного стало обыденностью.

Во втором раунде Кубка России команда Кузнецова сыграет с футбольным клубом «Муром».