Глава 2DROTS: «Такие эмоции ты не испытаешь нигде, хочется дойти до клубов РПЛ»

Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк высказался после победы над «Сахалином». Матч первого раунда Кубка России Пути регионов завершился со счетом 2:0.

«Это очень круто. По-другому никак не скажешь. Такие эмоции ты не испытаешь нигде. Это профессиональный турнир. Хочется дойти до клубов РПЛ. Мы верим», — приводит слова Панасюка издание «Спорт-Экспресс».

В следующем раунде подопечные Дмитрия Кузнецова встретятся с футбольным клубом «Муром».

Добавим, что еще один представитель МФЛ «Амкал» одолел «Красное Знамя» (3:2), а «Родина Медиа» не смогла пробиться дальше, уступив вологодскому «Динамо» (0:3).