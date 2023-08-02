«Сахалин» не имел шансов в кубковом матче против 2DROTS

2DROTS и «Сахалин» провели кубковый матч. Медийная команда во второй раз берёт участие в этом турнире и снова успешно стартует. В дебюте после подачи углового Александр Марченко с рикошетом пробил в штангу ворот хозяев. В конце первого тайма невероятное давление на ворота дальневосточников завершилось ударом Данилы Прошлякова в штангу. В заключительной четверти пошли голы. Денис Гудаев сильно и точно пробил с 11-метровой отметки, и вратарь «Сахалина» не выручил. Тут же Максим Фролов уверенно сыграл на добивании после рикошета и удвоил счет.

2DROTS заслуженно проходит в следующий раунд и дальше сыграет против «Мурома».