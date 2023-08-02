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«Сахалин» не имел шансов в кубковом матче против 2DROTS

02 Августа 2023 • 21:25 Комментировать
2DROTS
2:0
Сахалин
окончен

2DROTS и «Сахалин» провели кубковый матч. Медийная команда во второй раз берёт участие в этом турнире и снова успешно стартует. В дебюте после подачи углового Александр Марченко с рикошетом пробил в штангу ворот хозяев. В конце первого тайма невероятное давление на ворота дальневосточников завершилось ударом Данилы Прошлякова в штангу. В заключительной четверти пошли голы. Денис Гудаев сильно и точно пробил с 11-метровой отметки, и вратарь «Сахалина» не выручил. Тут же Максим Фролов уверенно сыграл на добивании после рикошета и удвоил счет.

2DROTS заслуженно проходит в следующий раунд и дальше сыграет против «Мурома».

Протокол игры  
2DROTS2:0Сахалин
(1:0) 70'  
(2:0) 73'  
Сычев Дмитрий (KARIUS)Бегларян Артур (BEGLARYAN)Гудаев Денис (DE GUDAI)Сальников Илья (SALYA)Логинов Вадим (LOGA)Манаев Станислав (MANNA)Степанов Александр (СТИЛЬ)Ослоновский Владислав (SLON)Скляр Эдамс Валтэр (EDAMS)Гаучао Годфрид (GAWUCHO)Прошляков Данила
Запасные: Актисов МаксимШибаев Алекс (ALEX)Степанов Александр (STEP)Филипов Владимир (FIL)Шерешков АндрейБалашов Александр (BALA23)Фролов Максим (FROL)
Сорокин Андрей IIАлахвердов МуртазиЧижиков ВасилийМарченко АлександрДроздов ИльяМатрахов ЕвгенийСорокин АндрейЧу ЕгорНовиков ВячеславБольшунов ДаниилАльшанский Валерий
Запасные: Батраков МаксимТахаев РусланКатиновасов ИбрагимЮнусов РусланКим АлександрМогель Кирилл
02 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сахалин 2DROTS
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