«Сахалин» не имел шансов в кубковом матче против 2DROTS

2DROTS и «Сахалин» провели кубковый матч. Медийная команда во второй раз берёт участие в этом турнире и снова успешно стартует. В дебюте после подачи углового Александр Марченко с рикошетом пробил в штангу ворот хозяев. В конце первого тайма невероятное давление на ворота дальневосточников завершилось ударом Данилы Прошлякова в штангу. В заключительной четверти пошли голы. Денис Гудаев сильно и точно пробил с 11-метровой отметки, и вратарь «Сахалина» не выручил. Тут же Максим Фролов уверенно сыграл на добивании после рикошета и удвоил счет.
2DROTS заслуженно проходит в следующий раунд и дальше сыграет против «Мурома».
Протокол игры
|(1:0) 70'
|(2:0) 73'
Сычев Дмитрий (KARIUS)•Бегларян Артур (BEGLARYAN)•Гудаев Денис (DE GUDAI)•Сальников Илья (SALYA)•Логинов Вадим (LOGA)•Манаев Станислав (MANNA)•Степанов Александр (СТИЛЬ)•Ослоновский Владислав (SLON)•Скляр Эдамс Валтэр (EDAMS)•Гаучао Годфрид (GAWUCHO)•Прошляков Данила
02 августа.
Бан пользователя