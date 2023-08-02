«Родина Медиа» разгромно проиграла вологодскому «Динамо»

Если во вторник «Амкал» преодолел первый кубковый барьер, одолев со счетом 3:2 «Красное Знамя», то вторая медийная команда вылетает в среду. «Родина Медиа» неудачно сыграла против вологодского «Динамо».

На 31-й минуте Максим Мешалкин ударом в касание завершил атаку динамовцев. Вскоре Антон Бетюжнов мог удваивать перевес, но его не самый опасный удар приняла на себя штанга. Сразу после перерыв Руслан Баширов от угла вратарской головой переправил мяч в сетку. У медийной команды Артур Газданов с углового направил мяч в ближнюю стойку. Уже на 90-й минуте Артур Туманян убежал один на один с голкипером и сделал счет разгромным - 3:0.