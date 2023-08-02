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«Родина Медиа» разгромно проиграла вологодскому «Динамо»

02 Августа 2023 • 18:22 Комментировать
ФК Родина Медиа
0:3
Динамо Вологда
окончен

Если во вторник «Амкал» преодолел первый кубковый барьер, одолев со счетом 3:2 «Красное Знамя», то вторая медийная команда вылетает в среду. «Родина Медиа» неудачно сыграла против вологодского «Динамо».

На 31-й минуте Максим Мешалкин ударом в касание завершил атаку динамовцев. Вскоре Антон Бетюжнов мог удваивать перевес, но его не самый опасный удар приняла на себя штанга. Сразу после перерыв Руслан Баширов от угла вратарской головой переправил мяч в сетку. У медийной команды Артур Газданов с углового направил мяч в ближнюю стойку. Уже на 90-й минуте Артур Туманян убежал один на один с голкипером и сделал счет разгромным - 3:0.

Протокол игры  
ФК Родина Медиа0:3Динамо Вологда
  31'Мешалкин Максим (0:1)
  50'Баширов Руслан (0:2)
  88' (0:3)
Швагирев Максим (SHVAGIREV)Рустамов Гасан (GAS)Степанов Степан (ДЯДЯ СТЕПА)Пустовит Валерий (ПУСТОВИТ)Поникаров Артём (PANYA)Оленченко Владимир (OLENCHENKO)Ндонгмо Делио (ALEX)Шлёнкин Егор (EGA)Тарасов Дмитрий (TARASOV)Пичугин Максим (ПИЧА)Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)
Запасные: Витвицкий Даниил (VITVA)Тарасов Александр (T-KILLAH)Блатов Виктор (BLATOV)Титов Андрей (HUNTER)Сурков Никита (SURKOV)Бидловский Давид (David)Сухоносов Никита (SUKHONOSOV)
Бобров СемёнДолгов ДмитрийБаширов РусланКостылев ИванСолодаренко ВалентинМешалкин МаксимПетролай МихаилПарняков ВладимирБеляев ВладиславБетюжнов АнтонКорепов Кирилл
Запасные: Киреев НикитаЕлисеенко ЕгорКиров МаксимЛошков ЕгорТуманян АртурЛобанов АлександрКуражов Роман
02 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Вологда родина медиа
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