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Попков назвал мечтой встречу «Амкала» в Кубке России с клубом РПЛ

02 Августа 2023 • 17:15 Комментировать

Основатель и президент медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков назвал мечтой встречу его клуба в Кубке России с кем-нибудь из представителей Премьер-лиги.

«В том году это было больше, как прикол, играли мы исключительно на желании и эмоциях. В этом году у нас уже более профессиональный подход», - делится Попков с ТАСС.

Вчера, 1 августа «Амкалу» улыбнулась удача в 1/256 финала Кубка России – клуб выбил из турнира в Пути регионов «Красное Знамя» (Ногинск) и прошёл в следующую стадию. На ней «Амкал» ждёт клуб Второй лиги – ивановский «Текстильщик».

«Дойти до команды РПЛ в турнире – мечта, но нам по силам. «Акрон», как пример, в том году показал, как можно побеждать такие команды», - добавил основатель «Амкала».

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Амкал Герман Попков
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