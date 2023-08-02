Гасилин оценил перспективы медиакоманд в Кубке России

Бывший футболист «Зенита» и «Шальке» Алексей Гасилин оценил перспективы медиакоманд в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Думаю, что Кубок — это одна игра и может произойти всякое. Мне кажется, что на дистанции «Амкал» и 2DROTS были бы вверху турнирной таблицы», — заявил экс-нападающий «Амкала» в интервью «Матч ТВ». По его мнению, медийные коллективы смогли бы достойно выступать в обоих дивизионах Второй лиги, также отметив и большую посещаемость их поединков по сравнению с играми даже более высоких дивизионов.

Напомним, что 1 августа «Амкал» начал свой путь в Кубке России с победы над ногинским «Красным Знаменем». В текущем розыгрыше медийный футбол также представляют «Родина Медиа» и 2DROTS.