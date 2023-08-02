Балахнин считает, что между Второй лигой и «Амкалом» разницы практически нет

Российский тренер Сергей Балахнин высказался после победы «Амкала» над «Красным Знаменем» из Ногинска в матче Кубка России. Встреча первого раунда Пути регионов завершилась победой медийной команды со счетом 3:2.

«Мне кажется, разницы между Второй лигой и такими хорошими любителями практически нет. В «Амкале» серьезные люди играют, которые уже поиграли», — цитирует Балахнина Vprognoze.

Сегодня, 2 августа, еще два представителя Медийной футбольной лиги начнут свой путь в Кубке России. В 16:30 по мск «Родина Медиа» примет вологодское «Динамо», а в 19:30 по мск 2DROTS встретится с «Сахалином». Портал LiveResult проведет текстовые трансляции этих матчей.