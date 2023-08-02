Пименов: «В составах медийных команд много профессиональных игроков»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался об участии медийных команд в Кубке России.

Напомним, вчера, 1 августа, медийная команда «Амкал» обыграла «Красное Знамя» в первом раунде Пути регионов со счётом 3:2. На следующей стадии турнира «Амкал» встретится с ивановским «Текстильщиком».

Пименов признался, что спокойно относится к участию медийных команд в Кубке России, отметив, что в их составах стало появляться много профессиональных футболистов.

«Отношусь нормально к тому, что медийные команды участвуют в Кубке России. На них ходят смотреть много болельщиков, но в их составах уже много профессиональных игроков», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Отметим, что действующим победителем Кубка России является ЦСКА, обыгравший в финале предыдущего розыгрыша турнира «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.