Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил два матча дисквалификации в Кубке России. Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).
Сперцян был наказан за серьёзное нарушение правил, которое он совершил в игре первого тура группового этапа Кубка России против «Спартака». Тогда, напомним, игрок «Краснодара» грубо сыграл против Антона Зиньковского и получил красную карточку.
Таким образом, Эдуард Сперцян пропустит кубковые матчи «Краснодара» против «Динамо» (9 августа) и «Пари НН» (29 августа).
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