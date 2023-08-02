Главный тренер «Красного Знамени» назвал причины поражения от «Амкала»

Георгий Бычков, наставник «Красного Знамени», поделился мнением о поражении от медийной команды «Амкал» в первом матче Кубка России.

«Чего не хватило для победы? Не было такой остроты в первом тайме, которую мы хотели. Первые 20 минут нам легко давались: наверное, почувствовали, что будем так играть весь матч, забьём и не нужно торопиться», — рассказал тренер в интервью «Чемпионату».

Бычков также отметил, что настраивал своих подопечных на игру с профессионалами, заявив, что некоторые персоналии из состава «Амкала» сильнее, чем в ногинском коллективе. По его мнению, «Амкал» смог взять инициативу после стандартов и нескольких ошибок игроков «Красного Знамени».

Напомним, что медийный клуб начал своё второе в истории участие в Кубке России с победы со счётом 3:2.