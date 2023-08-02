Президент «Амкала» высказался о целях в Кубке России

Президент медийного футбольного клуба «Амкала» Герман Попков высказался о планах команды в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Тяжело построить цели далеко, но есть задача выиграть ближайший матч с «Текстильщиком». Если в прошлом году мы выходили с настроем: «Прикинь, мы выиграем?!», то в этом уже есть определённая задача добиваться результата», — заявил руководитель популярной команды в интервью «Чемпионату». Герман также отметил, что футбол является непредсказуемым видом спорта, приведя в качестве примера недавнюю игру против «Красного Знамени», в котором его клуб мог упустить победу при счёте 3:1.

Напомним, что «Амкал» во второй раз в истории участвует в Кубке России, пройдя в нынешнем розыгрыше первый раунд, обыграв ногинское «Красное Знамя» 3:2.