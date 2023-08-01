Герман Попков высказался о возможной встрече с «Родиной Медиа»

Герман Попков, президент команды «Амкал», поделился мнением после победы над «Знаменем» в первом раунде Кубка России

Отвечая на вопрос о возможной встрече с командой «Родина Медиа» в третьем раунде Кубка, Попков подчеркнул, что на данный момент команда сосредоточена исключительно на матче с «Текстильщиком». Он подтвердил, что дал обещание с Саней Т-Killah, что они оба сделают все возможное, чтобы встретиться в третьем раунде, однако призвал не забывать о текущих задачах и сосредотачиваться на текущих матчах.

«Полная концентрация на них», – сказал Попков в интервью изданию Metaratings.