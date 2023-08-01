«Амкал» может рассмотреть возможность выступления во Второй лиге

Президент и основатель «Амкала» Герман Попков поделился своим мнением о последнем матче и рассказал о возможности присоединения команды к профессиональному футболу.

Попков отметил, что матч был насыщен красивым футболом и интересными моментами. Касаясь удаления игрока Арсения Левшука, он пояснил, что молодой футболист сильно переживал и ощущал вину за свои действия.

Отвечая на вопрос о возможности перехода в профессиональный футбол, Попков сказал, что будет обсуждать этот вопрос с партнерами после истечения текущего контракта.

«Это было бы неплохо», — сказал Попков «Матч ТВ».