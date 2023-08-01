Бычков высказался после поражения от «Амкала»

Главный тренер «Знамени» Георгий Бычков высказал свое мнение о матче Кубка России с медийным клубом «Амкал».

Бычков признал, что «Амкал» оказался качественной командой с рядом талантливых игроков, которые проявили себя на поле. «Знамя» старалось контролировать игру и создавать моменты, однако, удача была на стороне соперника, особенно при выполнении стандартов.

После удаления одного из игроков «Знамени» его команда старалась перестроиться и изменить ход матча, но не смогла восстановить инициативу.

«Поздравляю «Амкал» с победой, молодцы», – сказал Бычков в интервью «Матч ТВ».