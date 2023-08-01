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Кубок России

Миллер прокомментировал победу над «Знаменем»

01 Августа 2023 • 22:13 Комментировать
ФК Амкал
3:2
Красное Знамя
окончен

Главный тренер медийного клуба «Амкал» Виталий Миллер поделился своим мнением о матче Кубка России против «Знамени».

Миллер признал, что в начале матча его команда не сразу смогла войти в игру, но затем сумела переломить ситуацию и захватить инициативу. Он отметил, что удаление одного из игроков противника сыграло роль в результате матча.

Главный тренер также подчеркнул важность забитого мяча со стандарта, который переломил ход игры в их пользу.

По поводу дальнейших планов в Кубке России Миллер сказал, что команда будет идти от игры к игре и не ставит перед собой глобальных задач.

«У тренера нет глобальных планов», – сказал Миллер «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Амкал Красное Знамя Виталий Миллер
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