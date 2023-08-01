​С кем медийный «Амкал» сыграет на следующей стадии Кубка России

Представляющий Медиалигу «Амкал» победил в матче 1/256 финала нижней части сетки Кубка России. Команда обыграла «Знамя» из Ногинска с результатом 3:2.

На следующей стадии турнира «Амкал» будет играть против «Текстильщика» из Иваново. Как и «Знамя», эта команда представляет Вторую лигу, то есть третий по рангу футбольный дивизион России.

Матч между «Текстильщиком» и «Амкалом» пройдёт в какой-то день с 22 по 24 августа. Точная дата определится позднее.

Добавим, что действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда обыграла «Краснодар» по пенальти.