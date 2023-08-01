«Амкал» прошёл «Красное Знамя» на первой кубковой стадии

Медийные команды во второй раз участвуют в главном кубковом турнире страны, и как минимум «Амкал» преодолел первый барьер на своём пути. В матче против «Красного Знамени» любители победили со счетом 3:2.

Анатолий Катрич дальним ударом поразил правый угол ворот, а «Красное Знамя» отыгралось в следующей атаке - Владислав Грязнов прорвался к воротам по правому флангу и выкатил мяч под удар Никите Саламатову. В начале второго тайма угловой у ворот профессионалов, и Владимир Лобкарёв у ближней штанги здорово сыграл головой и попал под перекладину. Чуть позже «Амкал» провел атаку, соперник, казалось, отбился, но Евгений Маричев от линии штрафной стрельнул в правую девятку. На концовку «Красное Знамя» осталось в большинстве, и Дмитрий Вансович реализовал момент на добивании, но его команда не спаслась.