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Кубок России

​В РФС объяснили участие команд Медиалиги в Кубке России

01 Августа 2023 • 15:30 Комментировать

Максим Митрофанов, который работает на должности генерального секретаря Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу участия представителей Медиалиги в Кубке России.

Отметим, что в розыгрыше Кубка России в сезоне 2023/2024 участвуют три команды из Медиалиги – 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа».

По словам Митрофанова, команды Медиалиги получают приглашения не для того, чтобы повышать внимание к Кубку России. Представитель РФС отметил, что у турнира и без того достаточно внимания.

«Мы с уважением относимся к тому, что делают коллеги из этого направления любительского футбола. Скорее речь о справедливости по отношению к командам и игрокам, которые принимают участие в этих соревнованиях», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит ТАСС.

Митрофанов отметил, что команды Медиалиги по качеству игры могут быть более конкурентоспособными, чем любительские команды из третьего дивизиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России РФС Максим Митрофанов
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