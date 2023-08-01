Зиньковский: «Надеюсь, Сперцяну не дадут много матчей дисквалификации за фол на мне»

Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский дал очередной комментарий касательно нарушения полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче группового этапа Кубка России. За тот фол армянский игрок получил красную карточку.

«Надеюсь, Сперцяну не дадут много матчей дисквалификации за фол на мне в Кубке. Могу ли обратиться, чтобы ему скостили срок? Можно сказать, что уже это сделал», - передает слова Зиньковского издание «Чемпионат».

Напомним, что кубковый матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Сперцян грубо сфолил на Зиньковском под занавес первого тайма, за что получил прямую красную карточку.