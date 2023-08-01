Зиньковский: «Сперцян извинился за фол в Кубке, претензий нет»

Хавбек столичного «Спартака» Антон Зиньковский высказался о столкновении с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном в матче первого тура Кубка России. Встреча завершилась победой «народной команды» со счетом 2:1.

«Эдик ждал меня в подтрибунке после матча: подошёл и извинился. Он сказал, что далеко принял и не успел. Такое бывает. Получилось, что он сфолил на красную. Никаких претензий», - передает слова Зиньковского издание «Чемпионат».

В последнем матче «Спартак» на своем домашнем стадионе принимал «Балтику». «Красно-белые» победили калининградскую команду со счетом 2:1. Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Рубина».