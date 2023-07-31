Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил соперничество команд в группе D Кубка России.

«Я бы не назвал группу D группой смерти. Наш Кубок - это не Лига чемпионов и не чемпионат мира. Пока мы видим то же самое, что видели на начальных стадиях Кубка России в прошлом году - это мало игроков основного состава в разных командах. Сейчас же целых шесть встреч на групповом этапе. Ну, проиграешь ты первую и вторую, а потом возьмёшь очки и выйдешь в плей-офф. Кстати, я же предлагал немного изменить формат финальных игр Кубка России. Видимо, ко мне прислушались, а то получалась так, что «Урал» бесконечно играл в разных финалах. Думаю, на следующий год тоже что-то поменяют. Как я отношусь к тому, что команды за шесть дней могут сыграть три раза? Ничего страшного в этом нет. Большую жизнь я играл в Европе и знаю, что такое играть на второй или на третий день», - сказал Мостовой.

Напомним, на прошлой неделе во всех группах завершился первый тур группового этапа Кубка России. С розыгрыша Кубка-2023/24 финалист Пути РПЛ не попадает в финал Пути регионов, а вылетает из турнира.