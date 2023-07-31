Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил соперничество команд в группе D Кубка России.

Отметим, что в группе D соперниками «Спартака» являются «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН».

- Вам не кажется, что «Спартак» попал в группу смерти?

- Хорошо, что команда на групповом этапе Кубка России встретится с серьёзными соперниками. Когда клуб встречается с менее именитыми соперниками, может возникать недонастрой. На «Динамо» и на «Краснодар» команда точно будет выходить настроенной, психологический фактор присутствует у всех людей. «Спартаку» лучше играть с сильными соперниками.

Ближайший кубковый матч «Спартак» проведёт 8 августа – с «Пари НН».