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​В Госдуме отреагировали на информацию о внедрении Fan ID в Кубке России

31 Июля 2023 • 17:26 Комментировать

Дмитрий Свищёв, который в Госдуме возглавляет комитет по физической культуре и спорту, отреагировал на информацию о том, что система Fan ID в скором времени заработает и на матчах Кубка России.

Ранее сообщалось о том, что вопрос с внедрением карты болельщика на кубковых матчах практически решён.

«Полный бред. Я такой информации не слышал. Я общался с представителями МВД, потому что ссылались якобы на них. Никакой информации о введении Fan ID нет. Ни у меня, ни в Министерстве спорта, ни в МВД», - сказал Свищёв, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В настоящий момент система Fan ID работает только на матчах Премьер-лиги и на суперфинале Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
fan id Дмитрий Свищёв
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