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​Fan ID будет работать на матчах Кубка России – вопрос почти решён

31 Июля 2023 • 16:20 Комментировать (1)

Система Fan ID в обозримом будущем будет работать и на матчах Кубка России. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», этот вопрос практически решён.

В настоящий момент власти думают о том, как правильно организовать этот вопрос с точки зрения законодательства, ведь карта болельщика на кубковых играх будет работать только на стадионах клубов Премьер-лиги.

Источник отмечает, что на введении Fan ID в кубковых играх настаивают представители Министерства спорта и ФСБ.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого розыгрыша «армейцы» обыграли «Краснодар» по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России fan id
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Комментарии (1)
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sierge
31 Июля 2023 в 16:24
А что реально дает этот фан айди? Доказательство что конкретный гражданин (а не просто тот кто билет купил) попадет на матч? Фан айди показывает что человек прошел на территорию стадиона, при этом на сам матч нужен билет. Как в этом случае работает привязка фан айди и билета?
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