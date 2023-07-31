​Fan ID будет работать на матчах Кубка России – вопрос почти решён

Система Fan ID в обозримом будущем будет работать и на матчах Кубка России. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», этот вопрос практически решён.

В настоящий момент власти думают о том, как правильно организовать этот вопрос с точки зрения законодательства, ведь карта болельщика на кубковых играх будет работать только на стадионах клубов Премьер-лиги.

Источник отмечает, что на введении Fan ID в кубковых играх настаивают представители Министерства спорта и ФСБ.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого розыгрыша «армейцы» обыграли «Краснодар» по пенальти.