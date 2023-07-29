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Хаджи: У «Спартака» было полное преимущество над «Краснодаром»

29 Июля 2023 • 21:58 Комментировать
Краснодар
1:2
Спартак Москва
окончен

Экс-сотрудник московского «Спартака» Александр Хаджи высказался об игре «красно-белых» в матче с «Краснодаром». Встреча первого тура группового этапа Кубка России завершилась победой команды Гильермо Абаскаля со счетом 2:1.

«В целом, доволен игрой «Спартака». Жаль только, что третий мяч не удалось забить. Потому что все-таки преимущество было полным. И спокойнее было бы с третьим мячом», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

Эксперт добавил, что в конце матча «Краснодар» перехватил инициативу и создал несколько моментов, «Спартак», видимо, устал или был уверен в победе. Всегда нужно играть до финального свистка, подытожил Хаджи.

В следующем туре Кубка России «Спартак» встретится с «Пари НН» (8 августа), а «Краснодар» сыграет с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Хаджи
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