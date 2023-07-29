Жуков оценил победу «Спартака» над «Краснодаром»

Зампредседателя Госдумы РФ Александр Жуков, который является болельщиком московского «Спартака», поделился мнением о победе «красно-белых» над «Краснодаром» в первом туре группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

«В матче с «Краснодаром» «Спартак» играл хорошо буквально до последних минут. Мне ребята понравились. Очень разнообразно атаковали, играли изобретательно», - передает слова Жукова издание «Спорт-Экспресс».

Победу «народной команде» принесли точные удары Романа Зобнина и Тео Бонгонда.

В следующем поединке подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с калининградской «Балтикой».