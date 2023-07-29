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В Госдуме оценили игру новичка «Спартака» Бонгонда

29 Июля 2023 • 10:25 Комментировать

Заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик столичного «Спартака» Александр Жуков поделился мнением об игре новичка команды Тео Бонгонда в поединке Кубка России против «Краснодара» (2:1).

«Бонгонда был нацелен на ворота и по итогу забил. Мне он понравился, еще в матче с «Оренбургом» выглядел неплохо. Дебютировал вполне успешно», - передает слова Жукова издание «Спорт-Экспресс».

Бонгонда перебрался в московский клуб из испанского «Кадиса» в текущее трансферное окно. Сумма сделки составила семь миллионов евро.

В следующем матче «красно-белые» на своем поле примут «Балтику».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Жуков Тео Бонгонда
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