В Госдуме оценили игру новичка «Спартака» Бонгонда

Заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик столичного «Спартака» Александр Жуков поделился мнением об игре новичка команды Тео Бонгонда в поединке Кубка России против «Краснодара» (2:1).

«Бонгонда был нацелен на ворота и по итогу забил. Мне он понравился, еще в матче с «Оренбургом» выглядел неплохо. Дебютировал вполне успешно», - передает слова Жукова издание «Спорт-Экспресс».

Бонгонда перебрался в московский клуб из испанского «Кадиса» в текущее трансферное окно. Сумма сделки составила семь миллионов евро.

В следующем матче «красно-белые» на своем поле примут «Балтику».