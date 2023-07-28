Известный вратарь Анзор Кавазашвили, защищавший цвета московского «Спартака», в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление новичка «красно-белых» Тео Бонгонда в матче Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

«Мне очень понравился Бонгонда. Он очень агрессивен и всё время нацелен на взятие ворот, еще у него хорошо поставлена левая нога. Он только начинает появляться на нашей публике, так что его нельзя осуждать за то, что он три раза подряд пробил выше ворот, а только четвёртый удар оказался результативным. Думаю, если его не дай Бог сломают, он будет значить многое для «Спартака».

Главное, что команда понимает друг друга и действует как единый механизм. Игроков как будто смазали маслом и они стали крутиться ровно так, как надо», — сказал Кавазашвили.

В матче первого тура группового этапа Кубка России «Спартак» обыграл «Краснодар». Бонгонда стал автором одного из голов в ворота «быков», сыграв 45 минут.