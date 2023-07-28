Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на гостевую победу «красно-белых» в матче Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

- Вам не показалось, что команда начинает играть в исконном спартаковском стиле?

- На поле вышли Чернов и Джикия, команда стала смотреться более целостно. В ситуации со вторым голом скорее ошибся защитник «Краснодара». Когда в команде собирается группа футболистов, которая понимает, чего от них хочет тренер, она начинает играть на одном футбольном языке. Мелкий и средний пас, пяточки и подкруточки - зрителям нравится такой футбол. От спартаковского футбола там осталось одно название, к сожалению.

- Вам нравится Тео Бонгонда?

- Видно, что это технически обученный футболист. Много обостряет и отдаёт. Типичный вингер, который дружит с мячом. Возникает вопрос, зачем приобрели Медину. На этой позиции есть Зиньковский и Бонгонда. Не понимаю, где и когда будет выступать Медина.

- «Спартак» вчера победил за счёт более высокого класса игроков или из-за самоотдачи?

- Футболистам нужно почувствовать игровой ритм, для этого нужно сыграть пять-семь матчей. Пока на первый план выходит физическая форма. Когда форма и ритм сходятся вместе, приходит результат. «Краснодару» не хватило игроков основного состава, удаление Сперцяна тоже спутало Ивичу карты. Надо отдать должное, «быки» играли до последнего и забили пусть и не совсем однозначный гол. Даже в меньшинстве «Краснодар» старался выглядеть достойно.