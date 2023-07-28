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Кубок России

Хлусевич: В конце матча с «Краснодаром» потеряли концентрацию и коммуникацию

28 Июля 2023 • 17:00 Комментировать
Краснодар
1:2
Спартак Москва
окончен

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о результате матча первого тура Кубка России против «Краснодара».

«Что касается игры, то контролировали полностью. В конце, может, потеряли концентрацию и коммуникацию. Плохо, что пропустили, это неприятный момент, но главное, что выиграли. Будем работать», — заявил футболист «красно-белых» в интервью изданию Sport24. Также Хлусевич отметил, что считает удаление Эдуарда Сперцяна за фол на Антоне Зиньковском было абсолютно заслуженным.

Напомним, что «Спартак» начал розыгрыш Кубка России с гостевой победы со счётом 2:1. Голами в составе победителей отметились Роман Зобнин и Тео Бонгонда.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Даниил Хлусевич
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