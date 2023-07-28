Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Спартака» в матче первого тура группового этапа Кубка России с «Краснодаром».

Напомним, что «Спартак» одержал гостевую победу со счётом 2:1. При этом чуть больше тайма команда Гильермо Абаскаля провела в большинстве после удаления Эдуарда Сперцяна.

«Спартак» хорошо себя показал. Наверное, выглядел чуть получше. Удаление Сперцяна сыграло на руку «красно-белым», - сказал Тарханов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 31 июля – против «Балтики» на своём поле во втором туре Премьер-лиги.