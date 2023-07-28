Известный вратарь Анзор Кавазашвили, защищавший цвета московского «Спартака», в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу «красно-белых» в матче Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

«Честно говоря, вчера перед игрой я не знал, как я буду смотреть матч. Спокойно наблюдать за футболом и наслаждаться игрой или переживать за команду. С первой минуты встречи у меня сложилось впечатление, что «Спартак» играет у себя дома. С началом матча игроки «красно-белых» стали доминировать на поле: они держали мяч, контролировали зоны и не подпускали к мячу соперников. В начале противостояния футболисты «Краснодара» попытались взвинтить скорости и забрать инициативу, но спартаковцы начали играть так грамотно, что я стал реагировать на происходящее так, будто я сам нахожусь на поле. Почти каждый пас в исполнении игроков «Спартака» был направлен в сторону атаки, а не назад. Я был готов выскочить на поле и похлопать по плечу любого игрока «Спартака» со словами: «Молодец, продолжай в том же духе».

С первой минуты команда вселила в меня надежду на то, что если по сезону клуб будет играть точно так же, то в ближайшем будущем я скажу, что «Спартак» будет главным претендентом на победу в чемпионате России.

В каждой игре находится отдельный футболист, который показывает себя слишком ярко. Я обратил внимание на то, что мною очень уважаемый и крайне культурный спортсмен, никогда не грубящий и безгранично много работающий на футбольном поле, всегда грамотно реагирующий на всё происходящее, играет великолепно. Я говорю про Романа Зобнина. Он так забегал на спины защитников, так двигал игру! Так ещё и положил такой великолепный гол в ворота соперника. Я был очень и очень горд за то, что он на сегодняшний день является звездой команды.

Меня очень обрадовало то, что вчера на футбольном поле появился бессменный лидер команды Георгий Джикия. Он следит за дисциплиной в команде и руководит всей защитной линией.

Представьте себе, что вчера Хлусевич играл на поле левого защитника, так у него ещё и получилось это сделать. А почему? Потому что вся команда была настроена на атакующий лад и большую часть времени контролировала мяч. Это говорит о том, что коллектив готов очень серьёзно выступать в чемпионате России.

Единственное, вчера себя не очень сильно показала линия атаки. Конечно, Бальде много двигался, но той остроты, которую обычно показывает пара Промес-Соболев, не было. Когда на поле появляется Александр Соболев, Промес получает больше пространства за счёт того, что два защитника чаще всего пытаются играть по Соболеву.

Также я хотел увидеть на поле Руслана Литвинова. Хорошо, что я дождался его выхода на замену в конце второго тайма, но я не понимаю, почему он не появился на поле с первых минут. Если Руслан в форме и здоров, то он становится стержневым игроком, который может выходить на позициях центрального защитника или разыгрывающего полузащитника.

Дай Бог, чтобы следующие игры «Спартака» выглядели так же, как вчерашняя. Вчера я спокойно следил за всем матчем. Единственное, я немного заволновался к концу встречи. На секунду защитники расслабились и тут же получили мячик», — сказал Кавазашвили.

Следующий матч «Спартак» проведет на своем поле против «Балтики». Встреча второго тура РПЛ состоится 31 июля и начнется в 19:30 по мск.