Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от кубковых матчей «Краснодар» – «Спартак» (1:2) и «Оренбург» – ЦСКА (0:6).

- Почему выиграл «Спартак»? Когда встречаются два плюс-минус равных соперника, удаление является непозволительной роскошью, скажем так. Как правило, тогда преимущество сразу переходит к другой команде. Хотя мы видели, что «Краснодар» молодцы, они бились до конца. Понятно, они играли дома и на последней добавленной минуте могли даже сравнять счёт. Опять же, состав у «Краснодара» был смешанный, многим игрокам дали отдохнуть. Плюс удаление Сперцяна. Всё это в совокупности и сказалась на результате. Получилась интересная для болельщиков игра, обоюдоострая, с моментами и тремя забитыми мячами.

Кого отметить из состава «Спартака»? Я бы не стал никого выделять. Если против «Оренбурга» Хлусевич решил исход матча, то здесь, я думаю, более-менее ровно сыграла вся команда в целом. Не было такого, чтобы кто-то один вытащил этот матч или решил его исход.

Победа ЦСКА над «Оренбургом»? Не то чтобы она неожиданная, но счёт 0:6 мало кто мог предсказать. «Оренбург» у себя дома обычно непростой соперник, но тут сказалось удаление в первую очередь Кеняйкина. По сути, за первые 20 с небольшим минут исход матча был уже предрешён. Для «Оренбурга» удаление и три пропущенных мяча стали шоком, после которого футболисты не могли собраться.