Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча первого тура группового этапа Пути РПЛ между «Краснодаром» и московским «Спартаком» (1:2).

- Уже по итогам матча сложилось впечатление, что «Краснодар» почивал на лаврах, после того как получил заслуженные хорошие отзывы по игре с «Динамо». Конечно, состав у «Краснодара» на кубковый матч был видоизменён, но у некоторых клубов ротация в Кубке была гораздо больше. Можно сказать, «Краснодар» провёл игру со «Спартаком» скомканно. Тем не менее, подгоняемые Ивичем, краснодарцы не бросали играть, боролись во втором тайме, и на последней минуте Кордоба имел шанс даже сравнять счёт.

Удаление Сперцяна? Сразу показалось, что там должна быть жёлтая карточка, но после повтора двух мнений быть не может. Сперцян действовал неоправданно опасно, и красная карточка ему справедлива. Бывает такое, что футболиста перемыкает. Сперцян и до этого был немножко перевозбуждён, на высоких тонах разговаривал с арбитром. Наверно, его эмоции как раз вылились в этот фол.

Хорошо, что Сперцян потом извинился перед командой. Естественно, такие нарушения в середине поля совершенно ненужные. Ещё можно как-то понять вратаря «Оренбурга» Кеняйкина, который совершил фол последней надежды в матче с ЦСКА, но не Сперцяна в матче со «Спартаком».

«Краснодару» вдесятером было очень тяжело. «Спартак» играл с хорошим движением и вообще выглядел довольно прилично. Но далекоидущих выводов делать не стоит. Мы раньше уже наблюдали такое, что «Спартак» на сборах и в первых матчах сезона смотрелся неплохо, а потом у него наступал серьёзный спад.

Видно, что футболисты «Спартака» могут брать на себя игру индивидуально. У Бонгонда мячи часто уходили вверх – скорее всего, он не приспособился к полю. Но удар у него очень приличный. Его смещения с правого фланга и дальнейшие удары по воротам напоминают стиль Арьена Роббена.

В целом игра получилось хорошего качества. Несмотря на то что было жарковато, футболисты выдерживали хороший темп. Присутствие 30 с чем-то тысяч зрителей на трибунах добавляло антуража большого матча.