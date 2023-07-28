Олусегун считает, что «Краснодар» играл лучше «Спартака»

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 1-го тура Кубка России.

«Считаю, что до удаления мы играли лучше, чем «Спартак», но потом все изменилось. В следующей игре сделаем все, чтобы победить», — заявил Олусегун «РБ Спорту».

Напомним, встреча «Краснодара» и «Спартака» завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1. В составе «быков» автором единственного гола стал Кади Боржес. Стоит отметить, что подопечные Владимира Ивича остались в меньшинстве на 44-й минуте, после фола Эдуарда Сперцяна на Антоне Зиньковском.

Предстоящий поединок «Краснодар» проведет 30 июля против «Сочи» в рамках 2-го тура РПЛ.