Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Краснодаром» и старте «красно-белых» в сезоне.

- Как оцените матч с «Краснодаром»? Пропущенный гол подпортил впечатление от игры «Спартака»?

- Впечатления о матче остались очень хорошие. Если брать всю игру, то она была больше равная, за исключением того, что «Спартак» реализовал свой момент. Там роль сыграло индивидуальное мастерство Хлусевича и Зобнина. Они создали этот гол. Но в общем, до удаления, да и весь первый тайм был равным. У «Краснодара» не было стопроцентных моментов, были удары, которые не таили серьезную угрозу. Второй тайм был за «Спартаком», который играл в удовольствие, создавал моменты, но не забивал, хотя много бил по воротам. В обороне, за исключением пропущенного мяча, играли очень надежно и уверенно. Мне это было приятно видеть.

- С чем связан провал в обороне? «Спартак» находился в большинстве и все равно пропустил.

- Там была жара, и в таких условиях, несмотря на то, что ты играешь в большинстве, легко потерять концентрацию. Ничего катастрофического в этом не вижу. Главное, что игра в обороне была на хорошем уровне. На тренировках это отрабатывается, поэтому игра в защите выглядит гораздо лучше, чем в прошлом сезоне и в первом туре с «Оренбургом».

- В атаке у «Спартака» было много моментов, но реализация опять хромала. Что с этим делать?

- Но забивают же. В прошлом матче три, в этом два гола. То, что создают, – это здорово. Мне понравился Бонгонда. Видно, что футболист играющий, левша. Такого не хватало в «Спартаке». Он должен добавить хитрости в атаках. Он легкий, может отдать, пробить, обыграть, убежать – скорость у него хорошая. Очень он мне понравился. Несмотря на то, что он пару раз зарядил непонятно куда. Но это ничего страшного. Главное, что был очень активен. Видно, что у него есть мастерство и техника.

- Хлусевич снова отличился результативным действием. Он становится самым результативным защитником старта сезона. С чем это связано?

- С уверенностью. Он чувствует, что тренер ему доверяет. Он хорошо подготовился на сборах. Хотя физически он всегда был крепкий и мог выполнять большой объем работы. Но сейчас доверие тренера вселяет в Хлусевича уверенность. Благо он может и обороняться, и хорошо подключаться к атакам. У него здорово получается. Поэтому сейчас все это он воплощает на поле.

- Абаскаль выпустил боеспособный стартовый состав на Кубок, хотя мы видели, что другие команды выставляли много молодежи. Как это оцените?

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- Абаскаль тоже провел хорошую ротацию. Человек пять-шесть вышло новых, по сравнению с «Оренбургом». Если у «Спартака» игроков на два состава, они сейчас и выходят получать практику. Очень хорошее впечатление оставил Умяров. Он потихоньку вливается в «Спартак».

- Красная карточка Сперцяну окончательно убила интригу, или и без нее «Спартак» справился бы?

- Сложно сказать, потому что до удаления игра была равной. Только после него на поле была только одна команда.

- По старту сезона «Спартака», какие выводы можно сделать?

- Главное, что выиграли, и есть надежда на улучшение игры в обороне. Очень здорово играет команда и в атаке. Ярко, зрелищно, голы красивые.

- Многие отмечают хорошую физическую форму игроков «Спартака». Что скажете?

- Движение у команды хорошее, даже несмотря на жару. После сборов команда должна быть хорошо готова физически. Это мастерство тренера, чтобы подвести ребят к чемпионату так, чтобы они бежали. Это очень важно.

Елена Григорьевская