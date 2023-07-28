Деменко подвёл итог матча «Спартака» и «Краснодара» в Кубке России

Экс-футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался об итоге встречи своих бывших коллективов в первом туре Кубка России.

«Матч получился интересным, потому что обе команды показывают атакующий футбол. Я ожидал большего от «Краснодара», поскольку он играл дома. Но «Спартак» выглядел лучше», – заявил эксперт, чьи слова цитирует Vprognoze.ru. По мнению Деменко, «красно-белые» показали более уверенный первый тайм, отметив и удаление Эдуарда Сперцяна, которое усложнило ситуацию для домашней команды.

Напомним, что «Спартак» начал розыгрыш Кубка с гостевой победы со счётом 2:1.