Деменко объяснил проблемы «Спартака» в концовке игры с «Краснодаром»

Экс-футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о событиях в концовке встречи Кубка России между бывшими командами.

«То, что «Краснодар» мог в концовке уйти от поражения – это следствие привычной болячки «Спартака», связанной с реализацией моментов. Ведь москвичи могли к 75-й минуте снять абсолютно все вопросы об исходе матча», – отметил эксперт, чьи слова приводит Vprognoze.ru.

По его мнению, на последних минутах встречи подопечные Гильермо Абаскаля лишь доигрывали поединок, что им сильно помешало. С другой стороны, «быки» пытались из-за всех сил спасти положение.

Напомним, что «Спартак» выиграл стартовый матч групповой стадии Кубка России со счётом 2:1. Голами в составе гостей отметились Роман Зобнин и Тео Бонгонда.