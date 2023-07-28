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Ловчев: «Бонгонда произвёл впечатление, есть обводка, скорость, завершение»

28 Июля 2023 • 13:32 Комментировать

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре полузащитника «красно-белых» Тео Бонгонда за «народную команду».

«Бонгонда произвел впечатление. Главное, чтобы не обрусел, не сбавил оборотов. Все есть - обводка, скорость, завершение», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Накануне «Спартак» встречался с «Краснодаром» в первом туре группового этапа Кубка России. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:1. Голами отметились Зобнин и Бонгонда.

Тео перешел в московский клуб из испанского «Кадиса». Сумма сделки составила семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Тео Бонгонда
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