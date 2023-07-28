Ловчев: «Бонгонда произвёл впечатление, есть обводка, скорость, завершение»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре полузащитника «красно-белых» Тео Бонгонда за «народную команду».

«Бонгонда произвел впечатление. Главное, чтобы не обрусел, не сбавил оборотов. Все есть - обводка, скорость, завершение», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Накануне «Спартак» встречался с «Краснодаром» в первом туре группового этапа Кубка России. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:1. Голами отметились Зобнин и Бонгонда.

Тео перешел в московский клуб из испанского «Кадиса». Сумма сделки составила семь миллионов евро.