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Александр Мостовой: «Интереса в первых турах Кубка вообще не вижу» эксклюзив

28 Июля 2023 • 13:16 Комментировать
Краснодар
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в кубковом матче против «Краснодара».

«Когда команды ушли на перерыв, уже неинтересно было. Все было понятно. «Спартак» ведёт, а «Краснодар» еще и в меньшинстве. Глупейшее удаление Сперцяна, кстати. Зачем он это сделал вообще? Интереса я в первых турах Кубка вообще не вижу. Я игры практически не смотрю эти. Команды играют неоптимальными составами. Мне не очень нравится этот формат. Они играют такими составами, потому что много проходных игр. Можно три игры проиграть, а потом в итоге выйти все равно.

До удаления Сперцяна ничего особо не было. Случился гол, но это вот и был один момент. А после удаления уже было все ясно. Пока этот результат ни о чем не говорит. «Оренбург» вот 0:6 проиграл, при этом со «Спартаком» они здорово смотрелись. Так что смотреть первые туры Кубка вообще не имеют смысла», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Мостовой
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