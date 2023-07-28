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Кубок России

Тихонов оценил игру «Спартака» против «Краснодара»

28 Июля 2023 • 11:41 Комментировать (1)

Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы «красно-белых» над «Краснодаром» в матче первого тура групповой стадии Кубка России. «Народная команда» выиграла со счетом 2:1.

«Не ожидал от «Спартака», что будут так уверенно играть в обороне. «Спартак» выглядел довольно хорошо. Возможно, «Спартак» угадал с покупкой Бонгонда», - передает слова Тихонова издание «Чемпионат».

Следующий матч «Спартак» проведет против калининградской «Балтики» в рамках второго тура чемпионата России. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в понедельник, 31 июля. Начало – 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Андрей Тихонов
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Комментарии (1)
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sierge
28 Июля 2023 в 11:56
Андрей не до конца матч смотрел? И кто-нибудь скажите уже Максименко чтоб к центру поля не ходил. Сколько уже голов пропустил
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