Тихонов оценил игру «Спартака» против «Краснодара»

Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы «красно-белых» над «Краснодаром» в матче первого тура групповой стадии Кубка России. «Народная команда» выиграла со счетом 2:1.

«Не ожидал от «Спартака», что будут так уверенно играть в обороне. «Спартак» выглядел довольно хорошо. Возможно, «Спартак» угадал с покупкой Бонгонда», - передает слова Тихонова издание «Чемпионат».

Следующий матч «Спартак» проведет против калининградской «Балтики» в рамках второго тура чемпионата России. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в понедельник, 31 июля. Начало – 19:30 по московскому времени.