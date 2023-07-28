Бонгонда обратился к болельщикам «Спартака»

Новичок столичного «Спартака» Тео Бонгонда высказался касательно своего дебютного гола за «народную команду».

«Привет всем болельщикам «Спартака». Очень рад дебютному голу за клуб и, самое главное, победе! Вперёд, «Спартак»! Вперёд!» - передает слова футболиста пресс-служба московского клуба.

Накануне состоялся поединок первого тура Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1. В этой встрече Бонгонда забил победный мяч.

Тео перешел в «Спартак» этим летом, заключив контракт до конца июня 2027 года. Сумма сделки составила семь миллионов евро.