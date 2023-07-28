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Черников: «Краснодар» мог вырвать ничью в матче со «Спартаком»

28 Июля 2023 • 08:21 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Александр Черников высказался о поражении от столичного «Спартака» в поединке первого тура группового этапа Кубка России. «Быки» на своем поле уступили «красно-белым» со счетом 1:2.

«Начали неважно. Но игра была равная. Сейчас тяжело анализировать. Будем завтра разбирать. После удаления нет смысла что-то говорить. Было тяжело, но мы могли вырвать ничью», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

После вчерашнего фиаско краснодарский коллектив занимает последнее место в группе D. В следующем туре команда встретится со столичным «Динамо». Матч пройдет 9 августа и начнется в 14:45 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Черников
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