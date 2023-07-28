Хлусевич оценил новичков «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о новичках команды после поединка Кубка России против «Краснодара». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1.

«Хорошие ребята. У нас хорошая коммуникация, мы друг друга понимаем, сыгрываемся. Думаю, что все будет хорошо», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что этим летом ряды «красно-белых» пополнили полузащитники Хесус Медина и Тео Бонгонда.

Следующий матч «Спартак» проведет против «Балтики» в рамках второго тура чемпионата России. Встреча состоится в понедельник, 31 июля.