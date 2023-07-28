Джикия прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался касательно поединка против «Краснодара» в рамках первого тура групповой стадии Кубка России. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1.

«Одержали важную победу на ранней стадии Кубка. Все рады, все довольны. Добирались в Краснодар не на поезде в этот раз. Внесли корректировки после прошлых поездок», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Следующий поединок спартаковцы проведут против калининградской «Балтики» в понедельник, 31 июля. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 19:30 по столичному времени.