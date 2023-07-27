Хлусевич: «Немного попало в солнечное сплетение, всё хорошо»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился комментарием о своём состоянии. Напомним, игрок был заменен в концовке матча против «Краснодара» (2:1) после столкновения с Джоном Кордобой – он получил удар в грудь.

«Немного попало в солнечное сплетение. Все хорошо. Я крымский, погода отличная, обожаю. Мне было легко играть», - цитирует Хлусевича «Матч ТВ».

Игрок добавил, что в конце матча его команда немного потеряла концентрацию и пропустила.

«Стараемся играть надежно. В атаке много моментов, но не удается все реализовать», - добавил футболист.

Отметим, что в начавшемся сезоне у Хлусевича уже есть два гола – он оформил их в первом туре РПЛ в игре против «Оренбурга» (3:2).